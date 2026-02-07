Scontro tra due auto a Barbeano | tre feriti

Un incidente tra due auto a Barbeano ha mandato tre persone in ospedale. L’incidente è avvenuto questa mattina a Spilimbergo. I veicoli si sono scontrati lungo una strada principale e subito sono intervenuti i soccorritori. Le tre persone coinvolte sono state portate in ambulanza al pronto soccorso, ma non sembrano essere in gravi condizioni. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto a Spilimbergo, nella frazione di Barbeano. Il fatto si è verificato nella giornata di sabato 7 febbraio via Tramontina e via delle Prese dove, stando a quanto si apprende, si sono scontrate due auto. Il bilancio è di tre.

