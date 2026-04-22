Scontro tra due auto a Bucciano tre feriti

Nella tarda mattinata di oggi, lungo via Sisto a Bucciano, si è verificato un incidente tra due automobili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno soccorso tre persone rimaste ferite. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso.

Tre feriti è il bilancio di un sinistro stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi in via Sisto a Bucciano. Per cause in corso di accertamento, due le autovetture coinvolte nell’impatto: una Minicooper, condotta da un uomo e un’Alfa Romeo, guidata da una donna che era in compagnia della figlia. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea, i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, i Vigili urbani e il personale del 118. VIDEO Futuro Nazionale, Vannacci a Napoli inaugura sede ma antagonisti imbrattano. Concussione, Santamaria resta in carcere: il Riesame rigetta la richiesta della.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scontro tra due auto a Bucciano, tre feriti Notizie correlate Scontro tra due auto a Barbeano: tre feritiTre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto a Spilimbergo, nella frazione di Barbeano. Leggi anche: Scontro tra due auto sulla Follonata, tre feriti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scontro tra due auto a Lissone, una si ribalta: soccorso anche un bambino di 1 anno; Scontro sulla Mottaziana tra due auto, due feriti; Incidente sul grande raccordo anulare, scontro tra due auto: morto un uomo e una ferita grave; SS16, scontro tra due auto tra Foggia e San Severo: due feriti non gravi. Incidente a Rivoli: scontro tra due auto, una si ribalta in carreggiataÈ un lavoro meno vistoso, più lento, ma è quello che permette di trovare ciò che conta davvero. Noi continuiamo a farlo leggendo, verificando e seguendo le tracce giuste anche quando non sono le più ... torinotoday.it Incidente a Madrisio: conducenti sotto shock dopo il frontale tra due autoFAGAGNA (UDINE) - Un violento scontro frontale si è verificato nella mattinata di oggi mercoledì 22 aprile a Madrisio, frazione di Fagagna, coinvolgendo due autovetture lungo ... ilgazzettino.it Scontro frontale tra un tir e un'auto Le vittime sarebbero un carabinieri fuori servizio di 59 anni e la suocera 90enne che erano a bordo della vettura - facebook.com facebook Mancini, che beffa in Qatar: aveva festeggiato, ora deciderà lo scontro diretto. Cosa è successo x.com