Scontro e minacce | lo scontrato fugge e sbaglia il depistaggio

Nella zona tra Loano e Finale Ligure, un incidente ha coinvolto un'auto condotta da un uomo con patente sospesa. Durante lo scontro, l'automobilista ha tentato di allontanarsi e ha rivolto alcune minacce alle persone presenti. L'auto ha poi abbandonato la scena, ma è stata rintracciata poco dopo. Due donne sono rimaste ferite nell'incidente e sono state portate in ospedale.

?? Cosa sapere Scontro in via San Damiano tra Loano e Finale Ligure: conducente con patente sospesa ferisce due donne. L'uomo minaccia le vittime e denuncia un falso furto prima dell'identificazione tramite uno scontrino. Un uomo con la patente sospesa ha causato un violento scontro stradale in via San Damiano, minacciando di morte due donne ferite prima di fuggire e tentare di sviare le indagini denunciando il falso furto del proprio veicolo. Il brutale episodio si è consumato lungo la .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro e minacce: lo scontrato fugge e sbaglia il depistaggio Notizie correlate Diserzioni, appelli e minacce contro i traditori. Lo scontro oltre l’ideologia compattaNella Repubblica islamica nessun pezzo grosso si sente al sicuro e la domanda che tutti si fanno a Teheran è quanto a lungo potrà continuare a... Pengwin-Kean, lo scontro continua: “Minacce e parole gravi, la Fiorentina doveva intervenire”(Adnkronos) – "In relazione a quanto accaduto negli ultimi giorni, sento il dovere di intervenire pubblicamente per chiarire, con fermezza, la mia... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trump attacca gli alleati Nato: Non sosterremo più l’Italia; La Marina Usa blinda Rota mentre Trump alza lo scontro con Madrid; Tra minacce e negoziati, la guerra sospesa tra Washington e Teheran; Battipaglia. Urla, insulti e minacce di querela in Consiglio. Cappelli salva la sindaca sul PIAO, D'Acampora lo accusa di strumentalizzazione elettorale. Pengwin-Kean, lo scontro continua: Minacce e parole gravi, la Fiorentina doveva intervenire(Adnkronos) – In relazione a quanto accaduto negli ultimi giorni, sento il dovere di intervenire pubblicamente per chiarire, con ... cremonaoggi.it Dà in escandescenze dopo lo scontro. Botte a poliziotto e vigiliDovrà stare lontano da Brescia per quattro anni e se tornerà non solo prenderà una multa da diecimila euro, ma potrebbe finire in carcere per un anno e mezzo. Lo ha deciso il questore di Brescia Paolo ... ilgiorno.it Caso Rocchi, scontro sul commissario - facebook.com facebook Scontro fra treni in Indonesia: almeno 14 morti e 84 feriti Scontro presso la stazione di Bekasi Timur. Soccorsi ancora in corso x.com