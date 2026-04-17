Pengwin-Kean lo scontro continua | Minacce e parole gravi la Fiorentina doveva intervenire

Negli ultimi giorni, sono state segnalate minacce e parole gravi che coinvolgono alcuni protagonisti di un episodio recente. Uno dei soggetti coinvolti ha deciso di intervenire pubblicamente, affermando di sentirsi in dovere di chiarire la propria posizione con fermezza. La questione ha generato discussioni e richieste di intervento da parte di alcune parti coinvolte, specie riguardo alla risposta di un club calcistico.

(Adnkronos) – "In relazione a quanto accaduto negli ultimi giorni, sento il dovere di intervenire pubblicamente per chiarire, con fermezza, la mia posizione. Anzitutto, è necessario chiamare i fatti con il loro nome. Quello che è avvenuto non è stato un diverbio, non è stato uno scontro tra due persone che si sono affrontate ad armi pari, non è stato un semplice momento di tensione reciproca". Inizia così una lunga nota del noto tipster Kristian Pengwin, protagonista negli ultimi giorni di un acceso confronto con l'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Pengwin, che aveva ricevuto alcuni messaggi molto duri dal centravanti azzurro sui...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Kean contro Pengwin, altro che chiarimento: insulti e rissa sfiorata durante l'incontro. Poi Moise si scusa; Kean, bufera social per la lite con l'influencer: Ti ammazzo di botte. Poi le scuse: Tutti sbagliamo; Le Iene mostrano le minacce di Moise Kean a Pengwin, hai due secondi per andare via, ti ammazzo di botte; Kean e Pengwin a Le Iene, il chiarimento finisce male: Hai due secondi per andare via da casa mia.

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Un episodio che sta facendo discutere. Moise Kean, attaccante della nazionale italiana e della Fiorentina, è finito al centro delle polemiche per alcune frasi rivolte a Pengwin, emerse in un servizio de Le Iene. Al di là del contesto specifico, qui il punto è uno sol - facebook.com facebook

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