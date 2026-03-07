Diserzioni appelli e minacce contro i traditori Lo scontro oltre l’ideologia compatta

Nel dibattito politico attuale, si registrano diserzioni, appelli e minacce rivolte ai presunti traditori. I commenti di figure pubbliche si susseguono, evidenziando un clima di tensione e durezza. Recentemente, un noto leader ha dichiarato che non ci sarà nessuna trattativa e ha ammonito i oppositori con un avvertimento chiaro. La situazione rimane al centro di un confronto acceso e senza compromessi.

Nella Repubblica islamica nessun pezzo grosso si sente al sicuro e la domanda che tutti si fanno a Teheran è quanto a lungo potrà continuare a sopportare il regime “Con le forze di terra, il regime iraniano è spacciato”. Parla il generale israeliano Eiland Non ci sarà alcun deal. “Arrendetevi o morirete”, ha detto ieri Donald Trump, dopo che il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha parlato di nuove iniziative di mediazione diplomatica. Nella notte tra giovedì e venerdì una nuova ondata di missili ha colpito il compound di Ali Khamenei distruggendo il famigerato bunker, in cui secondo l’Idf hanno continuato a riunirsi i vertici della polizia che lo ritenevano “impenetrabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

