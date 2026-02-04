Scontri a Torino domiciliari al presunto aggressore dell' agente Due liberi con obbligo di firma

La polizia ha disposto gli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto. È stato fermato dalla Digos con l’accusa di aver preso parte ai disordini scoppiati a Torino. Nel frattempo, altri due giovani sono tornati in libertà, ma con l’obbligo di firma. La situazione si mantiene tesa, con la questura che monitora attentamente gli sviluppi.

È stato disposto il regime degli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto, fermato dalla Digos con l’accusa di aver partecipato all’aggressione a un agente di polizia avvenuta a Torino lo scorso 31 gennaio, al termine del corteo a sostegno di Askatasuna. Il provvedimento è stato deciso da un giudice per le indagini preliminari del tribunale, al termine dell’udienza di convalida, nel corso della quale il giovane ha reso spontanee dichiarazioni. Dal provvedimento emerge che, pur non disponendo di un quadro definitivo, il gip ha ritenuto sussistenti elementi indiziari a carico del 22enne in relazione ai fatti contestati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

La polizia ha arrestato tre persone dopo gli scontri di Torino.

A Torino, nella giornata del 31 gennaio, la città si è trovata al centro di violenti scontri tra forze dell’ordine e manifestanti.

