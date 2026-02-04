La polizia ha arrestato tre persone dopo gli scontri di Torino. Uno di loro, Angelo Simionato, 22 anni, proveniente dalla provincia di Grosseto, è stato messo agli arresti domiciliari. Gli altri due sono stati liberati, ma devono firmare regolarmente. La situazione resta tesa, con tensioni ancora vive in città.

È stato disposto il regime degli arresti domiciliari per Angelo Simionato, 22 anni, residente in provincia di Grosseto, fermato dalla Digos con l’accusa di aver partecipato all’aggressione a un agente di polizia avvenuta a Torino lo scorso 31 gennaio, al termine del corteo a sostegno di Askatasuna. Il provvedimento è stato deciso da un giudice per le indagini preliminari del tribunale, al termine dell’udienza di convalida, nel corso della quale il giovane ha reso spontanee dichiarazioni. Dal provvedimento emerge che, pur non disponendo di un quadro definitivo, il gip ha ritenuto sussistenti elementi indiziari a carico del 22enne in relazione ai fatti contestati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Scontri a Torino, arresti domiciliari per aggressore dell'agente. Liberi con obbligo di firma due dei tre arrestati

Approfondimenti su Torino Scontri

A Torino, nella giornata del 31 gennaio, la città si è trovata al centro di violenti scontri tra forze dell’ordine e manifestanti.

Durante le proteste a Torino, il gip ha deciso di scarcerare due delle persone arrestate.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Violenti scontri a Torino al corteo per Askatasuna: idranti e lacrimogeni in corso Regina Margher...

Ultime notizie su Torino Scontri

Argomenti discussi: Scontri Torino, uno degli arrestati: Inorridito da aggressione ad agente; Askatasuna, dimesso il poliziotto ferito. Meloni convoca riunione sulla sicurezza. Schlein: Non si strumentalizzi; Torino, è caccia agli incappucciati, un arresto per l’agguato all’agente; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello.

Scontri a Torino: Conseguenze Legali degli Arresti nella Protesta di AskatasunaNegli ultimi giorni, Torino è tornata sotto i riflettori a causa di una manifestazione che si è trasformata in violenza. Durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, si sono ... notizie.it

Scontri di Torino, attesa per la convalida degli arrestiC'è attesa per l'esito della convalida degli arresti effettuati dalla Digos dopo gli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio al termine della manifestazione pro Askatasuna. Il giudice, in base alle ... ansa.it

La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino. A Niscemi la frana è ancora in movimento. Ne parliamo a ReStart con @Capezzone @mariacuffaro @fdragoni #MonicaGiandotti @LuigiGabri59695 @PecoraroScanio #ReStart con @AnnalisaBruchi: 09:45 x.com

La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino, con l’informativa alla Camera del ministro dell’Interno Piantedosi. Intanto il governo sta lavorando al nuovo pacchetto che verrà varato nel Consiglio dei ministri di giovedì, prima dell’inizio delle Olimpiadi Mila - facebook.com facebook