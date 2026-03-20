A Monaco l’Atalanta saluta l’Europa più prestigiosa Con l’auspicio che sia solo un arrivederci

A Monaco di Baviera, l’Atalanta ha concluso la sua partecipazione alla Champions League, uscendo dalla competizione dopo la sconfitta contro il Monaco. La squadra bergamasca ha affrontato la partita con determinazione, ma non è riuscita a superare gli avversari, che hanno ottenuto la vittoria. La squadra lascia il torneo con l’augurio di poter tornare in futuro più forte e competitiva.

Monaco di Baviera (Germania). Quando in autunno il consiglio d’amministrazione dell’Atalanta si riunirà per l’approvazione del bilancio 202526, ci sarà una cifra certamente record alla voce degli incassi da diritti tv per quanto riguarda i proventi dalla Champions League: lo scorso anno erano stati 67 milioni di euro, con 10 partite disputate. Quest’anno sono state due in più e si dovrebbe superare quota 80. Senza contare ovviamente i ricavi da matchday e tutto quello che ne consegue in termini di prestigio internazionale. La Champions League ha dato uno status alla Dea: dopo cinque stagioni nessuno la tratta più come una sorpresa. E anche il Bayern Monaco quando la incrocia tiene la spina attaccata per 180 minuti per batterla, in maniera anche larga, ma trattandola come una sua ‘pari’. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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