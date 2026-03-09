Roberta Martucci scomparsa nel 1999 una testimone fa partire nuove ricerche quasi 27 anni dopo

Una testimone ha avviato nuove ricerche in Salento riguardo alla scomparsa di Roberta Martucci, una ragazza di 28 anni che è sparita nel nulla nell’agosto del 1999. Le operazioni di ricerca sono state avviate quasi 27 anni dopo l’ultima volta in cui si avevano notizie di lei. Le indagini si concentrano sulla zona dove si sospetta possa essere stata vista l’ultima volta.

Una testimone ha fatto partire nuove ricerche in Salento per la scomparsa di Roberta Martucci, 28enne sparita nel nulla nell'agosto del 1999. Il caso non è mai stato risolto nonostante le diverse piste investigative seguite dagli inquirenti negli anni. Le indagini erano state archiviate nel 2022.