Roberta Martucci scomparsa nel 1999 una testimone parla 27 anni dopo

A quasi ventisette anni dalla scomparsa di Roberta Martucci, avvenuta il 20 agosto 1999, una testimone ha rilasciato una dichiarazione che riporta alla memoria quei fatti e riaccende l’interesse attorno alla vicenda. La donna ha fornito nuovi dettagli riguardo alle circostanze di allora, mantenendo inalterato il mistero sulla fine della giovane. La vicenda torna così a essere al centro dell’attenzione pubblica e giudiziaria.

A quasi ventisette anni di distanza dal quel tragico 20 agosto 1999, la scomparsa di Roberta Martucci, all'epoca ventottenne, torna prepotentemente al centro dell'attenzione giudiziaria. La sorella Lorella, che non ha mai smesso di cercare la verità, ha promosso una nuova fase investigativa, avvalendosi della collaborazione delle guardie zoofile di Bari e dell'ausilio di cani molecolari per setacciare il litorale salentino, tra Mancaversa e Torre Suda. La riapertura del caso, archiviato nel 2022, è stata innescata da una testimonianza inedita raccolta di recente, che ha riacceso le speranze di risolvere uno dei misteri più dolorosi del territorio.