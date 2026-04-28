Scirea travolge Bologna | Panzavolta da 26 punti e vittoria schiacciante

Nel match giocato a Bertinoro, il Gaetano Scirea ha ottenuto una vittoria netta contro Audace Bombers Bologna con il punteggio di 94-66. Panzavolta si è distinto con 26 punti, contribuendo in modo determinante al risultato finale. La squadra locale ha dominato l'incontro dall'inizio alla fine, mantenendo un vantaggio consistente durante tutta la partita.

? Cosa sapere Il Gaetano Scirea batte Audace Bombers Bologna 94-66 a Bertinoro con 26 punti di Panzavolta.. Il successo permette ai bianconeri di rientrare tra le prime sei della Divisione regionale 1.. Il Gaetano Scirea travolge gli Audace Bombers Bologna con un netto 94-66 a Bertinoro, consolidando la posizione nelle prime sei della Divisione regionale 1 dopo il passo falso di Massalombarda contro Faenza. Le mura di casa dei bianconeri hanno ospitato una prestazione dominante. Il punteggio parziale del primo tempo ha i padroni di casa in vantaggio per 20-11, prima di raddoppiare il distacco nel secondo quarto arrivando al 46-27. La squadra guidata da coach Solfrizzi non ha dato tregua agli ospiti, chiudendo il terzo periodo sul 78-49 e concludendo l’incontro con un margine di 28 punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scirea travolge Bologna: Panzavolta da 26 punti e vittoria schiacciante Notizie correlate Basket Dr1. Panzavolta non basta: Scirea colpito dalle triple. In casa un ko a sorpresaBeffarda sconfitta per il Gaetano Scirea che, sul campo amico di Bertinoro, cade in volata per 75-77 (parziali 16-21; 36-44; 59-61) contro la... San Antonio travolge Philadelphia: vittoria schiacciante per i SpursLa serata riservata ai San Antonio Spurs contro i Philadelphia 76ers ha confermato una rimonta netta dall’inizio alla fine: una vittoria netta 131-91...