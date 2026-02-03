Basket Dr1 Panzavolta non basta | Scirea colpito dalle triple In casa un ko a sorpresa
Il Gaetano Scirea perde in casa contro la Raggisolaris Faenza, finendo con una sconfitta di misura per 75-77. La partita è stata combattuta fino all’ultimo, con i padroni di casa che hanno provato a resistere, ma le triple di Faenza si sono rivelate decisive. In campo i biancorossi di Bertinoro hanno lottato, anche se alla fine non sono bastati per evitare il ko.
Beffarda sconfitta per il Gaetano Scirea che, sul campo amico di Bertinoro, cade in volata per 75-77 (parziali 16-21; 36-44; 59-61) contro la Raggisolaris Academy Faenza. Sconfitta dolorosa per i bianconeri, che restano comunque tra le prime sei che accedono ai playoff, in un match che ha sempre visto i ragazzi di coach Emiliano Solfrizzi faticare contro l’energia della formazione manfreda, che con Al Alosy e Bianchi riesce nel secondo quarto a portarsi avanti anche in doppia cifra. Nella ripresa, però, lo Scirea si rimette in pista: Biandolino sotto le plance è un riferimento, mentre la vivacità di Panzavolta e un buon Torelli consentono ai bianconeri di tornare a contatto e, anzi, a superare negli ultimi 10’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
