Basket Dr1 Panzavolta non basta | Scirea colpito dalle triple In casa un ko a sorpresa

Il Gaetano Scirea perde in casa contro la Raggisolaris Faenza, finendo con una sconfitta di misura per 75-77. La partita è stata combattuta fino all’ultimo, con i padroni di casa che hanno provato a resistere, ma le triple di Faenza si sono rivelate decisive. In campo i biancorossi di Bertinoro hanno lottato, anche se alla fine non sono bastati per evitare il ko.

