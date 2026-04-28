Sciopero generale del 1° maggio nota del Ministero per il comparto Funzioni centrali

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato una nota, la prot. n. 8632 del 27 aprile 2026, riguardante lo sciopero generale nazionale previsto per il primo maggio dello stesso anno. La comunicazione fornisce dettagli sulla proclamazione della giornata di mobilitazione e sulle eventuali conseguenze nelle funzioni centrali del settore. La nota si rivolge ai soggetti coinvolti nelle attività del comparto e alle istituzioni interessate.