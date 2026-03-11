Contratto Pubblico impiego Funzioni centrali | si definirà come usare l’Intelligenza artificiale negli uffici Aumenti fino a 208,80 euro per le Funzioni centrali

Nella bozza di contratto per il rinnovo del comparto delle Funzioni centrali, relativo al triennio 2025-2027, si stabiliscono incrementi salariali fino a 208,80 euro lordi al mese. È prevista anche una discussione su come utilizzare l’intelligenza artificiale negli uffici pubblici. La proposta include inoltre una definizione delle modalità di impiego di questa tecnologia nel settore pubblico.

Nella bozza di contratto per il rinnovo del comparto delle Funzioni centrali relativa al triennio 2025-2027 sono indicati incrementi dello stipendio tabellare differenziati per qualifica, con un aumento massimo pari a 208,80 euro lordi mensili. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

