Un’attivista ha iniziato uno sciopero della fame per chiedere misure più stringenti contro le emissioni di gas serra. In pochi minuti, il gesto ha portato all’intervento delle forze di sicurezza e all’apertura delle porte di un palazzo istituzionale. La protesta si è svolta davanti alla sede del governo regionale, attirando l’attenzione sui temi ambientali e sulle modalità di sensibilizzazione adottate.

E’ bastata una manciata di minuti e l’annuncio di una scelta estrema per spalancare i portoni di Palazzo Raffaello. Andrea Garbini, imprenditore di Castelplanio e presidente dell’associazione H-Earth Mani e Cuore, ieri ha interrotto il suo sciopero della fame al quinto giorno, dopo aver ottenuto l’atteso faccia a faccia con i vertici della Regione Marche. La protesta, condotta con determinazione silenziosa e non violenta, era nata dal "muro di gomma istituzionale" incontrato dopo la presentazione del manifesto internazionale " Cap & Share ". Un modello ambizioso che propone di "limitare le emissioni di Co2, tassare i grandi inquinatori e redistribuire i proventi direttamente ai cittadini".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sciopero della fame per limitare le emissioni

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