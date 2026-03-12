Nessuno sciopero della fame | la verità su uno dei bimbi della famiglia nel bosco dopo le ultime indiscrezioni

Nelle ultime ore sono state diffuse indiscrezioni riguardo a uno dei figli di una coppia anglo-australiana di Palmoli, sostenendo che avrebbe iniziato uno sciopero della fame. Tuttavia, le autorità e i rappresentanti della famiglia hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali per precisare che nessuno dei bambini si trova in questa condizione. La questione ha attirato l'attenzione dei media locali.

Le smentite ufficiali giunte nelle ultime ore chiariscono che nessuno dei figli della coppia anglo-australiana di Palmoli ha intrapreso uno sciopero della fame. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nonostante le indiscrezioni circolate in precedenza, le autorità regionali e i consulenti medici hanno confermato che il bambino di sette anni, pur manifestando sofferenza per l’allontanamento della madre, continua ad alimentarsi regolarmente all’interno della struttura protetta. La notizia del presunto digiuno era scaturita da una dichiarazione emotiva rilasciata dal piccolo subito dopo la separazione dai genitori, ma i controlli diretti hanno escluso rischi immediati per la sua salute. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Nessuno sciopero della fame”: la verità su uno dei bimbi della famiglia nel bosco, dopo le ultime indiscrezioni Articoli correlati Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in sciopero della fameUno dei due gemelli ha annunciato che non mangerà fino a quando non tornerà la madre. Famiglia nel bosco, uno dei bimbi in sciopero della fame in casa famiglia fino al ritorno della madreUno dei tre bimbi nel bosco sarebbe in sciopero della fame fino al ritorno della madre in casa famiglia. Tutti gli aggiornamenti su Nessuno sciopero Temi più discussi: ZAMPARUTTI: ‘ANCHE OGGI ADERISCO ALLO SCIOPERO DELLA FAME DEL MARTEDÌ CONTRO LE ESECUZIONI IN IRAN’; Famiglia nel bosco: Garante Infanzia, nessuno sciopero della fame; Sciopero lunedì 9 marzo, chi si ferma oggi: cosa fanno i trasporti; Tennis sotto i missili: sirene in campo a Fujairah, match sospeso e fuga improvvisa dei giocatori. Famiglia nel bosco: Garante Infanzia, nessuno sciopero della fame(ANSA) - PESCARA, 12 MAR - Alla luce di quanto verificato, non risulta alcuno sciopero della fame da parte dei bambini. Lo afferma l'avvocato Alessandra De Febis, Garante per l'Infanzia e l'Adolesce ... msn.com Famiglia nel bosco, i bambini mangiano e giocano con il papà. «Nessuno sciopero della fame»VASTO I tre bambini di Catherine e Nathan, che ora vivono nella casa famiglia di Vasto senza più la mamma allontanata venerdì scorso per dissidi con gli operatori della ... ilgazzettino.it Famiglia nel bosco, i bambini mangiano e giocano con il papà. «Nessuno sciopero della fame» - facebook.com facebook