Scioperi maggio 2026 il calendario completo | bus treni aerei sanità e scuola

A maggio 2026 sono previsti tre scioperi generali, il primo il 1° e gli altri il 15-16 e il 29 del mese. Oltre a queste azioni di protesta, ci saranno diverse manifestazioni nazionali che interesseranno principalmente i settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Le giornate di sciopero coinvolgeranno autobus, treni, aerei, personale sanitario e scolastico, creando possibili disagi nelle rispettive aree di servizio.

(Adnkronos) – Maggio sarà un mese particolarmente 'caldo' sul fronte delle proteste dei lavoratori, con ben tre scioperi generali (1, 15-16 e 29 maggio) e diverse proteste nazionali che coinvolgeranno soprattutto i settori della scuola e dei trasporti. Un percorso a ostacoli per i cittadini che devono tenere presente, oltre a quelle degli scioperi generali,. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Scioperi dei trasporti ad aprile 2026: ecco il calendario completo di aerei, treni e mezzi pubbliciNel mese di aprile 2026 il Paese affronterà molti scioperi: aerei, treni e mezzi pubblici si fermeranno in diverse città L'articolo . Scioperi marzo, dai treni a bus e arei: il calendario completo con orari e cittàMentre si aprono oggi 26 febbraio i tre giorni a rischio disagi nei trasporti che chiuderanno - prima nel comparto aereo, poi in quello ferroviario e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: SCIOPERO GENERALE venerdì 1° maggio 2026; Sciopero generale di tutte le categorie pubbliche per il 1 maggio 2026; Scioperi maggio 2026: trasporti a rischio in tutta Italia, ecco le date da segnare; Scioperi settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026, le città coinvolte: stop treni, bus, sanità e vigilanza. Scioperi maggio 2026: trasporti a rischio in tutta Italia, ecco le date da segnareScopri il calendario degli scioperi di maggio 2026 in Italia: date, settori coinvolti e consigli utili per evitare disagi nei trasporti. missionline.it Scioperi nei trasporti maggio 2026: elenco aggiornato e orariMese nero per i trasporti: calendario completo degli scioperi a maggio 2026. Orari e fasce protette per bus e treni e i voli garantiti. sicurauto.it Tutti gli scioperi di maggio 2026: tre sono quelli “generali”. Ecco le date - facebook.com facebook Napoli, sciopero dei taxi il 5 maggio x.com