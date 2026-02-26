Mentre si aprono oggi 26 febbraio i tre giorni a rischio disagi nei trasporti che chiuderanno - prima nel comparto aereo, poi in quello ferroviario e nel trasporto pubblico locale - gli scioperi di febbraio, anche quello di marzo sarà un mese ad alta tensione sindacale. Secondo il calendario ufficiale pubblicato sul portale degli scioperi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono almeno dieci le giornate di mobilitazione già programmate, con coinvolgimento diretto di trasporto pubblico locale, settore ferroviario, comparto aereo e scioperi generali intersettoriali. Le agitazioni interesseranno sia grandi città che realtà provinciali, con una distribuzione capillare sul territorio nazionale e un impatto potenzialmente significativo sulla mobilità quotidiana di pendolari, studenti e lavoratori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Scioperi marzo, dai treni a bus e arei: il calendario completo con orari e città

Scioperi, si ricomincia anche nel 2026: gennaio nero per i trasporti, stop a treni, aerei e bus. Date e orari, il calendariol 2026 si apre sotto il segno della protesta sindacale, promettendo un mese di gennaio particolarmente complesso per pendolari e viaggiatori.

Leggi anche: Scioperi dicembre 2025: il calendario completo con date, orari e settori chiave

Temi più discussi: Sciopero aerei e treni, gli orari delle mobilitazioni previste per il 26, 27 e 28 febbraio; Sciopero treni e aerei a febbraio 2026: orari e fasce di garanzia del 26, 27 e 28; Sciopero 27-28 febbraio 2026; Scioperi trasporti marzo 2026: tutte le date tra aerei, treni e Tpl.

Scioperi nel mese di marzo 2026: tutti gli orari e le dateIl mese di marzo 2026 si preannuncia problematico per chi viaggia. È in arrivo, infatti, una serie di scioperi e proteste che coinvolgeranno il settore dei treni, ma anche il trasporto pubblico locale ... meteo.it

Da inizio marzo tornano quattro treni da e verso Napoli e Roma. Nuovi scioperi a fine febbraioTra 1º e 2 marzo ripristinate due Frecce sulla Lecce-Roma: erano state sospese per i lavori sulla Bari-Napoli. Il 1º marzo ripartono anche gli Intercity diretti tra capoluogo pugliese e quello campano ... rainews.it

BARI - Da marzo ripristinati 2 treni sospesi per i cantieri sulla linea Bari-Napoli. In arrivo nuovi stop per lavori e scioperi tra il 27 e il 28 febbraio - facebook.com facebook

Matteo Salvini ha detto che impedirà gli scioperi aeroportuali del 16 febbraio e del 7 marzo perché si sovrappongono alle Olimpiadi x.com