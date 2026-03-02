Scioperi marzo 2026 trasporti e scuola | il calendario completo delle agitazioni sindacali

A marzo 2026, in Italia, sono previsti diversi scioperi che coinvolgono trasporti e scuola. Il 9 sarà uno sciopero generale, mentre il 18 i voli aerei potrebbero essere cancellati o ritardati. Il 27 si fermeranno i mezzi pubblici nelle città e le attività scolastiche. Questi giorni vedranno quindi diverse agitazioni sindacali in vari settori del paese.

Marzo porta numerosi scioperi in Italia. Il 9 stop generale. Il 18 aerei a rischio. Il 27 si fermano ATM e scuola. Previsti molteplici disagi locali per i mezzi pubblici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scioperi gennaio 2026, 13 giorni di agitazioni: il calendario completoGennaio 2026 si apre con un calendario ricco di scioperi che può creare disagi a chi viaggia per lavoro, studio o turismo.

Gennaio all’insegna degli scioperi: trasporti pubblici, treni, aerei e scuola fermi per diverse giornate. Il calendario completo delle protesteIl mese di gennaio si presenta denso di mobilitazioni che coinvolgono diversi settori, con particolare concentrazione nel comparto dei trasporti.

Una raccolta di contenuti su Scioperi marzo.

Temi più discussi: Scioperi marzo 2026, treni e aerei: quando si fermano, le date; Scioperi trasporti marzo 2026: tutte le date tra aerei, treni e Tpl; Scioperi, manifestazioni e proteste in programma a marzo. Calendario e date; Sciopero dei trasporti marzo 2026: calendario e orari città per città.

Calendario degli scioperi marzo 2026: treni, aerei e tpl da monitorareIl 18 marzo 2026 è indicato come giornata critica per il traffico aereo a causa di agitazioni sindacali che interessano compagnie e servizi di terra. Sono previsti uno sciopero del personale di Ita ... notizie.it

Scioperi trasporti marzo 2026: tutte le date di treni, aerei e busDal trasporto aereo al trasporto pubblico locale, marzo 2026 sarà segnato da numerose mobilitazioni sindacali in tutta Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori Gli scioperi trasporti ma ... liberoreporter.it

Scioperi di marzo, il calendario: quando si fermano bus, treni e aerei - facebook.com facebook

#scioperi marzo, il calendario: quando si fermano bus, treni e aerei x.com