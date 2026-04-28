Scioglimento Consiglio comunale Ostuni Pomes | Un' imboscata che colpisce l' intera comunità

Il consiglio comunale di Ostuni si è sciolto dopo le dimissioni di 13 consiglieri, che rappresentano la maggioranza assoluta dell’assemblea. Il sindaco uscente ha commentato l’evento, definendolo un atto di “irresponsabilità politica” e parlando di una situazione che ha colpito l’intera comunità. La decisione ha portato alla fine anticipata del mandato amministrativo e alla necessità di nuove elezioni.

A seguito della presentazione delle dimissioni da parte di 13 consiglieri comunali (la maggioranza assoluta dell'assise), il sindaco uscente di Ostuni, Angelo Pomes, ha rilasciato dichiarazioni cariche di amarezza, definendo l'accaduto un atto di “irresponsabilità politica”. Pomes ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate «Un furto che colpisce le scuole colpisce l’intera comunità»: donati pc ricondizionati a De Gasperi e Don MinzoniAngelo Rossi, titolare di Informatica e Comunicazione, ha ripristinato l’operatività delle aule delle scuole elementari De Gasperi e Don Minzoni di... «Un furto che colpisce le scuole colpisce l’intera comunità»: donati pc ricondizionati alla De Gasperi e Don MinzoniAngelo Rossi, titolare di Informatica e Comunicazione, ha ripristinato l’operatività delle aule delle scuole elementari De Gasperi e Don Minzoni di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ostuni, cade l'Amministrazione Pomes: tredici consiglieri comunali firmano dimissioni dal notaio; Ostuni, cade l’amministrazione Pomes: il Consiglio si dimette in blocco e arriva il commissariamento. Il sindaco decade anche da presidente della Provincia; Sfiduciato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes, verso scioglimento anticipato del consiglio comunale; Sfiduciato il sindaco di Ostuni Angelo Pomes: il consiglio si dimette e cade l'amministrazione. Sospeso consiglio comunale di Ostuni, nominato il commissario prefettizioSarà la viceprefetta Pasqua Erminia Cicoria a guidare il comune di Ostuni nei prossimi mesi dopo che ieri 13 consiglieri comunali hanno ratificato le proprie dimissioni irrevocabili. L’atto è finalizz ... trmtv.it Si dimettono 13 consiglieri, cade l’amministrazione comunale di OstuniTredici consiglieri comunali di Ostuni (Brindisi) hanno firmato poco fa le loro dimissioni irrevocabili dalla carica davanti ad un notaio. L’atto è finalizzato allo scioglimento anticipato del Consigl ... trmtv.it +++OSTUNI, LA PREFETTURA AVVIA LA PROCEDURA DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTÁ BIANCA E NOMINATO LA DOTT.SSA CICORIA QUALE COMMISSARIO PREFETTIZIO PER LA PROVVISORIA GESTIONE DELLENTE - facebook.com facebook