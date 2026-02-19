Un furto che colpisce le scuole colpisce l’intera comunità | donati pc ricondizionati a De Gasperi e Don Minzoni

Angelo Rossi, proprietario di Informatica e Comunicazione, ha riparato i danni causati da un furto nelle scuole di Piacenza, restituendo i computer rubati alle classi. Il raid aveva preso di mira le aule delle elementari De Gasperi e Don Minzoni, lasciando gli studenti senza strumenti digitali. Rossi ha donato pc ricondizionati per sostituire quelli mancanti, permettendo agli alunni di tornare a usare le lavagne multimediali e i computer. La riparazione ha restituito funzionalità alle aule e tranquillità ai docenti. L’intervento si è concluso questa settimana.

Angelo Rossi, titolare di Informatica e Comunicazione, ha ripristinato l'operatività delle aule delle scuole elementari De Gasperi e Don Minzoni di Piacenza, permettendo nuovamente l'utilizzo delle lavagne multimediali e delle dotazioni informatiche. Nelle ore successive ai furti avvenuti nei.