Un furto che colpisce le scuole colpisce l’intera comunità | donati pc ricondizionati alla De Gasperi e Don Minzoni

Il furto di attrezzature informatiche ha colpito le scuole elementari De Gasperi e Don Minzoni di Piacenza, causando problemi nelle lezioni. Per aiutare le scuole, Angelo Rossi, di Informatica e Comunicazione, ha donato computer ricondizionati. Questi dispositivi permettono agli studenti di tornare a usare le lavagne multimediali e le risorse digitali. Rossi ha portato a termine il suo intervento nel giro di pochi giorni, ripristinando le dotazioni di cui le scuole avevano bisogno. Ora le aule sono di nuovo pronte per le attività didattiche.

Angelo Rossi, titolare di Informatica e Comunicazione, ha ripristinato l'operatività delle aule delle scuole elementari De Gasperi e Don Minzoni di Piacenza, permettendo nuovamente l'utilizzo delle lavagne multimediali e delle dotazioni informatiche.