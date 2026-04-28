L’amministrazione Trump ha deciso di licenziare tutti e 22 i membri del consiglio indipendente che sovrintende alla National Science Foundation, un organismo che si occupa di finanziare e promuovere la ricerca scientifica negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha suscitato diverse reazioni nel mondo della ricerca e della politica. Nessuna motivazione ufficiale è stata resa nota riguardo a questa sostituzione di massa.

Fired. Questa volta nel mirino dell’amministrazione Trump sono finiti uomini e donne di scienza: tutti i 22 membri del consiglio indipendente che sovrintende alla National Science Foundation. I componenti del National Science Board hanno ricevuto venerdì un’email dall’Ufficio del Personale Presidenziale in cui si comunicava la cessazione del loro incarico. Come ricorda l’Associated Press, il National Science Board è stato creato nel 1950 per consigliare il presidente e il Congresso in materia di politica scientifica e ingegneristica, approvare importanti finanziamenti e guidare il futuro della NSF. La mossa della Casa Bianca preoccupa scienziati e attivisti, che non per la prima volta si interrogano sul futuro della scienza negli Usa nell’era Trump.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Scienza ‘nel mirino’ in Usa? Trump licenzia il board della National Science Foundation

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