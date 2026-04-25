Trump colpisce la scienza | via i vertici del National Science Board

Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di revocare gli incarichi di alcuni membri del National Science Board. La decisione riguarda diverse persone che fanno parte di questo organismo, che si occupa di questioni scientifiche e tecnologiche. La revoca è stata comunicata ufficialmente e riguarda figure di diverso background all’interno del board. La notizia ha attirato l’attenzione nel mondo scientifico e politico.

? Cosa sapere Trump revoca gli incarichi di diversi membri del National Science Board negli Stati Uniti.. La mossa incide sulla gestione di 9 miliardi di dollari destinati alla ricerca scientifica.. Donald Trump ha revocato con effetto immediato l’incarico di diversi membri del National Science Board, colpendo il vertice che guida la National Science Foundation e la gestione dei suoi quasi 9 miliardi di dollari destinati alla ricerca scientifica negli Stati Uniti. La decisione è stata comunicata tramite un messaggio elettronto inviato dall’Ufficio del personale presidenziale, che ha informato i destinatari della cessazione delle loro funzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump colpisce la scienza: via i vertici del National Science Board Notizie correlate Napoli, il National Quantum Science and Technology Institute. Intervista a Fabio Beltram: «Ecco come sosteniamo le imprese»«Orientare la ricerca italiana, sviluppando tecnologie quantistiche che toccano molte filiere produttive, dalla diagnostica medica alla navigazione... La scienza che anticipa: episodio di Science Calling dedicato al cuoreÈ online il nuovo episodio di Science Calling, il podcast condotto da Myrta Merlino e prodotto e post-prodotto da Edulia, dal Sapere Treccani,... Altri aggiornamenti La scure di Trump sulle minoranze colpisce anche l'astronomiaLa ‘scure’ del Presidente Trump sulle minoranze ha colpito anche il mondo dell’astronomia: dopo l’ordine esecutivo firmato a gennaio che mette fine ai programmi per la promozione di inclusione e ... ansa.it Le grandi dimissioni climatiche: Trump annienta la scienza sull’ambienteMentre Artemis II viaggiava nello spazio, il 3 Aprile un nuovo documento ha previsto un taglio del 23 per cento del budget alla Nasa. Il colpo più duro lo ha subito il comparto scientifico che passa d ... editorialedomani.it