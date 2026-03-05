Il primato Usa nella scienza è in bilico l’allarme di ‘Science’

La rivista ‘Science’ segnala che il predominio degli Stati Uniti nel campo scientifico è messo in discussione, con la Cina che aumenta gli investimenti e si afferma come una potenza mondiale nella produzione di nuovi farmaci. Gli Usa, invece, rischiano di compromettere la propria posizione a causa di scelte interne e di una crescente competizione internazionale. La situazione evidenzia un cambiamento nel panorama della ricerca globale.

Gli Stati Uniti rischiano di auto-sabotarsi e per ‘Science’ la colpa è dell’amministrazione Trump. Mentre la Cina investe nella scienza emergendo come una superpotenza globale nella produzione di nuovi farmaci, gli Stati Uniti rischiano di auto-sabotarsi. “Nell’ultimo anno l’amministrazione Trump ha inviato un messaggio scoraggiante dopo l’altro ai giovani che aspirano a una carriera scientifica negli Stati Uniti. La retorica che deride la competenza scientifica e i tagli ai finanziamenti stanno allontanando gli studenti da carriere che potrebbero non esistere più al momento della laurea”. A sottolinearlo è un duro editoriale su ‘Science’, che si scaglia contro la miopia di politiche che rischiano di allontanare i giovani più brillanti dalla scienza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

