Riccione incorona Torre e Mastrolitto | la sciabola Under 20 chiude la quinta giornata dei Gold

A Riccione si sono conclusi i combattimenti della quinta giornata dei Campionati Nazionali Gold di sciabola Under 20. Tra le competizioni di ieri, sono emersi due vincitori: Anna Torre tra le ragazze e Pietro Gianni Mastrolitto tra i ragazzi. La giornata ha visto la conclusione delle gare dedicate alle categorie giovanili, con le rispettive finali che hanno deciso i campioni di questa fase del torneo.

La quinta giornata dei Campionati Nazionali Gold di Riccione si è chiusa nel segno della sciabola Giovani, con due vincitori che hanno lasciato un’impronta netta: Anna Torre tra le ragazze e Pietro Gianni Mastrolitto tra i ragazzi. La tappa romagnola ha così consegnato altri due verdetti importanti in una manifestazione che continua a mettere in vetrina i migliori prospetti della scherma italiana Under 20. Nella prova femminile, Anna Torre del Fidel Livorno ha conquistato il titolo dopo una giornata vissuta sul filo, imponendosi all’ultima stoccata sia in semifinale sia in finale. Alle sue spalle ha chiuso Diletta Fusetti del Petrarca Scherma Padova, argento, mentre sul terzo gradino del podio sono salite Rosa Caterina Bilotti e Sofia Gullo, entrambe della SS Lazio Scherma Ariccia.🔗 Leggi su Sportface.it

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