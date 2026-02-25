MEI a Casa Sanremo | Giordano Sangiorgi rilancia inclusione nuovi talenti e Il mio Cantico libero

Nel pieno della settimana sanremese, quando i riflettori sembrano concentrarsi solo su palco, classifica e trend social, c’è chi sceglie una direzione diversa: riportare al centro la musica come comunità, contenuto e opportunità. È la linea del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, raccontata da Giordano Sangiorgi dopo la sua presenza a Casa Sanremo, dove ha presentato due iniziative che puntano a dare spazio a chi spesso resta ai margini: i giovani talenti, la musica con valori, e un’idea di arte che diventa davvero inclusiva. Due progetti “in controtendenza” durante la Sanremo Week. A Casa Sanremo Sangiorgi ha portato e raccontato due progetti che, per impostazione e obiettivi, si distinguono dalla logica della “vetrina a tutti i costi”. Il primo è “Pitica”, un contest dedicato non solo alla musica, ma anche a recitazione, danza e arti performative, con un focus preciso: valorizzare il talento di persone con disabilità e costruire occasioni reali di visibilità e partecipazione. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

