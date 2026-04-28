Schio trionfa | triplete storico e Verona verso la WNBA

Il Famila Wuber Schio ha conquistato il suo quattordicesimo scudetto battendo Venezia 70-64 al PalaRomare. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha centrato un risultato importante nella sua storia. Intanto, a livello internazionale, si parla anche di Verona, che si avvicina alla partecipazione alla WNBA.

? Cosa sapere Il Famila Wuber Schio vince il quattordicesimo scudetto battendo Venezia 70-64 al PalaRomare.. La palermitana Costanza Verona firma il triplete e approda al training camp dei Dallas Wings.. Il Famila Wuber Schio conquista il suo quattordicesimo scudetto battendo l’Umana Reyer Venezia per 70-64 al PalaRomare nella gara decisiva di domenica 26 aprile, sancendo una stagione perfetta che vede la palermitana Costanza Verona protagonista assoluta del passaggio verso la WNBA. La squadra veneta ha chiuso un ciclo sportivo senza precedenti, completando il triplete con la vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia. Il percorso in finale è stato caratterizzato da una reazione immediata dopo la sconfitta casalinga della prima partita, terminata con un 60-71 a favore delle ospiti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schio trionfa: triplete storico e Verona verso la WNBA Notizie correlate Leggi anche: Da Schio alla Wnba: Zandalasini torna alle Valkyries, Verona al training camp di Dallas Leggi anche: Basket femminile: Costanza Verona in WNBA con le Dallas Wings! Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Famila conquista il triplete tricolore 2026. Capitan Sottana saluta il basket in trionfo; Schio trionfa | il 14° scudetto è il gran finale di Sottana. Sottana dice addio al basket: Schio conquista il 14° scudetto e il tripleteA soli venti secondi dalla conclusione della decisiva gara-3 della finale scudetto di basket femminile, la Famila Schio si trovava in vantaggio di quattro punti sulla Reyer Venezia, con il possesso de ... it.blastingnews.com Costanza Verona vince lo scudetto con Schio e vola ai Dallas Wings: la palermitana che fa la storiaCostanza Verona campionessa d'Italia con Schio: 8 punti in gara-3, poi vola ai Dallas Wings per il training camp WNBA 2026. Prima siciliana nella storia della lega. blogsicilia.it #Basket Il Famila Wuber #Schio vince il quattordicesimo #scudetto della sua storia nella decisiva gara 3 della serie finale dei playoff di Techfind #SerieA1. Le campionesse d'Italia battono 70-64 l'Umana Reyer Venezia al PalaRomare, completando la r - facebook.com facebook Schio vince la decisiva gara 3 davanti al proprio pubblico e solleva al cielo il 14° scudetto della sua storia #womeninsports #wism #familaschio #lbf #italbasket x.com