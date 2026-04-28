Schianto sul ponte del Po a Boretto grave centauro

Un incidente si è verificato nel pomeriggio sul ponte del Po a Boretto, coinvolgendo un centauro. La caduta ha provocato gravi ferite al motociclista, che è stato soccorso immediatamente. Il traffico nel tratto interessato è rimasto congestionato per diverse ore, con il traffico deviato su strade alternative. La Polizia Locale ha avviato le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Boretto (Reggio Emilia), 28 aprile 2027 – Traffico in tilt per parte del pomeriggio, sul ponte che collega Emilia e Lombardia, per un incidente accaduto proprio al confine tra i Comuni di Boretto e Viadana di Mantova, dove verso le 15 i soccorsi sono intervenuti in seguito alla caduta di un centauro, un 50enne abitante nella Bassa Reggiana, ferito in modo serio. Era in sella a una moto Liberty quando si è verificata la caduta. Ancora da chiarire se dopo aver urtato un veicolo che lo precedeva oppure, come dichiarato da un testimone, senza alcuno scontro. Sulla vicenda stanno svolgendo indagini gli agenti della polizia locale. Sul posto sono...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Schianto sul ponte del Po a Boretto, grave centauro Notizie correlate Schianto con camion a Boretto, centauro feritoBoretto (Reggio Emilia), 26 febbraio 2026 - Soccorsi mobilitati nel pomeriggio per un incidente accaduto sulla Provinciale 111, lungo la variante di... Leggi anche: Schianto auto-moto: grave un centauro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Statale 36, incidente sul ponte Manzoni con 5 persone coinvolte; Incidente sul ponte all'Indiano, code in direzione via Baracca; Tir sfonda le barriere e precipita dal ponte della Superstrada, morto il conducente; Thun (BE): una donna morta e tre feriti dopo incidente sul ponte. Statale 36, incidente sul ponte Manzoni con 5 persone coinvolteSchianto in direzione Lecco, code fino nel tunnel del Barro intorno alle 8 di questa mattina. Soccorsi all'opera ... leccotoday.it Ancora un incidente sulla SS36 a Lecco: caos sul ponte ManzoniA 48 ore dallo schianto sul Terzo Ponte, la statale si inceppa di nuovo: stavolta il sinistro è tra più veicoli sopra l'Esselunga, in direzione nord. Colonne ferme dalla galleria del Barro fino allo s ... leccotoday.it Incidente ai Colli Portuensi: dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borsello ift.tt/Vrypb79 x.com Travolto da un'auto, grave ciclista a Le Mose. L'autista si allontana dopo lo schianto, indagini in corso - facebook.com facebook