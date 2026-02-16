Un nuovo episodio di disordini nel carcere di Busto Arsizio si è verificato sabato pomeriggio, causando paura tra gli agenti di polizia penitenziaria. La violenta rissa tra alcuni detenuti ha provocato danni alle strutture e ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell’ordine. Le autorità chiedono ora interventi urgenti per mettere fine a questa escalation di violenza.

BUSTO ARSIZIO (Varese) Ancora disordini nel carcere di Busto Arsizio, dove sabato pomeriggio si sono vissuti momenti di grande tensione per gli agenti in servizio. Secondo la denuncia del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), alcuni detenuti, armati di lamette artigianali, si sono rifiutati di rientrare nelle rispettive celle, dichiarando di non voler permanere nella struttura e minacciando aggressioni al personale. Dopo essere stati bloccati e ricondotti nelle celle, insieme a oltre metà dei detenuti della sezione, la situazione è degenerata in una violenta protesta. I detenuti hanno allagato l’intero reparto, devastato arredi e suppellettili e scagliato contro il personale pezzi di legno, caffettiere e parti di termosifoni divelti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Altri disordini in carcere: "Si intervenga"

