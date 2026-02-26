degrado e daini la pineta scompare lo stato intervenga per difenderla

"Il degrado alla Pineta? La disponibilità della Regione non basta. È inaccettabile che tutto ricada su Viale Aldo Moro e sul Comune. Lo Stato deve fare la sua parte". Lo dice il candidato a sindaco del centro sinistra per il comune di Comacchio Walter Cavalieri Foschini in merito alla straordinaria gravità in cui versa la pineta del lido di Volano. Un appello dopo quanto emerso dalle dichiarazioni di impegno e disponibilità al confronto da parte di Paolo Calvano e dell’assessora Gessica Allegni palesando la piena disponibilità a istituire un tavolo di confronto per la gestione della pineta di Volano, avendo già acquisito il parere favorevole del Parco Delta del Po e del Reparto Carabinieri Forestali di Punta Marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

