Schiaffi e anziani chiusi a chiave in stanza | esposto shock del Pd su una Rsa

Il Partito Democratico ha presentato un esposto alla Procura riguardo a presunti episodi di violenza e maltrattamenti in una residenza sanitaria assistenziale. Secondo quanto riferito, alcuni anziani sarebbero stati schiaffeggiati e rinchiusi a chiave nelle loro stanze. La denuncia sottolinea comportamenti gravi e richiede accertamenti da parte delle autorità competenti. La situazione, se confermata, rappresenterebbe un grave problema di tutela dei diritti degli ospiti.

Un quadro, se confermato, di una gravità inaudita quello per il quale il Partito Democratico trentino ha chiamato in causa addirittura la Procura. Si parla, infatti, di presunti maltrattamenti e gravi carenze assistenziali ai danni di alcuni dei sessantacinque anziani ospiti di una casa di riposo.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Messina: anziani chiusi a chiave, scandalo nelle RsaLe ispezioni condotte nelle strutture di assistenza di Messina hanno portato alla luce gravi irregolarità, come denunciato dal direttore regionale... Leggi anche: Ancona, terrorizza moglie e figlio che dormono chiusi a chiave in una stanza: 55enne arrestato Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Schiaffi e anziani chiusi a chiave, ipotesi maltrattamenti in Rsa: esposto in Procura. La Cisl Fp: Toccati da quanto apprendiamo, la verità sia accertata velocemente; Esposto in Procura a Trento contro la casa di riposo: Anziani chiusi a chiave, schiaffi e omissioni; Esposto shock sulla casa di riposo di Taio: Anziani picchiati e chiusi a chiave; L'esposto depositato in procura da Francesca Parolari mette sotto accusa l'Apsp Anaunia. La reazione del Direttore e del sindacato. Schiaffi e anziani chiusi a chiave, ipotesi maltrattamenti in Rsa: esposto in Procura. La Cisl Fp: Toccati da quanto apprendiamo, la verità sia accertata velocementePREDAIA. Schiaffi, strattoni, omissioni e anziani chiusi a chiave. Questo sarebbe avvenuto in una Apsp del Trentino. Un esposto presentato in Procura da Francesca Parolari, consigliera provinciale del ... ildolomiti.it Schiaffi e pugni, poi è spuntata l'arma. I giovani sono stati medicati in ospedale, mentre l'aggressore è stato consegnato in caserma dai genitori, poco dopo i fatti facebook L'ex alleato diventato nemico, tutti gli schiaffi di Mosca all'Italia. Quattro anni di accuse di 'russofobia' al governo, anche Mattarella nel mirino #ANSA x.com