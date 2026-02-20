Ancona terrorizza moglie e figlio che dormono chiusi a chiave in una stanza | 55enne arrestato

A Ancona, un uomo di 55 anni ha spaventato la famiglia, chiudendo a chiave moglie e figlio in una stanza per minacciarli. La polizia è intervenuta dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da parte di un vicino, che aveva sentito urla e rumori sospetti. L’uomo è stato arrestato e portato via dall’abitazione. La famiglia ora è sotto protezione, mentre si indaga sulle ragioni di questa escalation di violenza domestica. La vicenda ha sconvolto il quartiere e attirato l’attenzione sulla situazione di emergenza.

Per un 55enne di Ancona è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare. L'uomo è stato sottoposto a misure cautelari per maltrattamenti familiari nei confronti della ex moglie e del figlio. Il provvedimento, eseguito nel pomeriggio di ieri, è stato disposto dal GIP presso il Tribunale di Ancona su richiesta della locale Procura della Repubblica, per garantire la sicurezza delle vittime dopo una lunga serie di episodi di violenza domestica culminati lo scorso gennaio. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l'attività investigativa della Squadra Mobile di Ancona ha permesso di ricostruire un quadro di maltrattamenti che si sarebbe protratto nel tempo, aggravandosi nei primi giorni di gennaio.