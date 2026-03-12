Messina | anziani chiusi a chiave scandalo nelle Rsa

In alcune Rsa di Messina, sono state riscontrate irregolarità durante ispezioni recenti. Sono stati trovati anziani chiusi a chiave in alcune strutture, situazione che ha sollevato preoccupazioni. Il direttore regionale dell’Inps ha reso note queste criticità, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità delle verifiche o sulle conseguenze. La vicenda riguarda esclusivamente le verifiche effettuate e i fatti emersi.

Le ispezioni condotte nelle strutture di assistenza di Messina hanno portato alla luce gravi irregolarità, come denunciato dal direttore regionale dell'Inps. Il segretario provinciale del Partito Democratico, Armando Hyerace, ha definito la situazione sconvolgente, sottolineando che anziani fragili vengono tenuti chiusi a chiave, un atto che offende la dignità umana prima ancora di violare la legge. Roberto Saia, responsabile Lavoro della segreteria provinciale, aggiunge che il quadro rivela sfruttamento mascherato da volontariato e diritti calpestati.