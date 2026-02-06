Ancora una vittoria al ' 10 e Lotto' nel Ferrarese | schedina fortunata da 20mila euro

Un nuovo jackpot da 20 mila euro al '10 e Lotto' nel Ferrarese. La schedina fortunata è stata giocata in una tabaccheria locale, regalando una grande soddisfazione al vincitore. È il sesto colpo vincente in poche settimane nella zona, confermando come la fortuna continui a sorridere ai giocatori della zona.

Ormai non manca settimana senza una vincita in tabaccheria (qui l'ultimo 'colpo gobbo'). Si allunga, dunque, la striscia di 'fortunati' giocatori che, nel corso di questo inizio 2026, sono stati appunto baciati dalla Dea bendata.

