MotoGP enorme buco sulla pista prima della Sprint Race | surreale corsa contro il tempo in Brasile
Durante la Sprint Race di MotoGP in Brasile, un grande foro si è aperto sul rettilineo dell’Autodromo Ayrton Senna, causando un'improvvisa interruzione della corsa. Gli operai stanno intervenendo in fretta per riparare il danno, mentre la partenza dell’evento è stata posticipata rispetto al programma originale. La situazione ha creato una corsa contro il tempo per garantire la ripresa della gara.
Un cedimento dell'asfalto sul rettilineo dell'Autodromo Ayrton Senna stravolge il weekend. Operai al lavoro in corsa contro il tempo: la Sprint Race inizierà in ritardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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