MotoGP enorme buco sulla pista prima della Sprint Race | surreale corsa contro il tempo in Brasile

Durante la Sprint Race di MotoGP in Brasile, un grande foro si è aperto sul rettilineo dell’Autodromo Ayrton Senna, causando un'improvvisa interruzione della corsa. Gli operai stanno intervenendo in fretta per riparare il danno, mentre la partenza dell’evento è stata posticipata rispetto al programma originale. La situazione ha creato una corsa contro il tempo per garantire la ripresa della gara.