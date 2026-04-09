Meloni blinda il governo e rilancia | Non scapperemo Sulle accuse di mafia | Fango rispondo con i fatti

La premier ha dichiarato che il governo resta saldo e che non ci saranno scappatoie, rispondendo alle voci di crisi dopo il referendum. Alla Camera, ha respinto le accuse di mafia definendole come fango e ha ribadito che risponderà con i fatti. Durante l'intervento, ha sottolineato che non ci saranno cambiamenti nelle linee di governo e ha respinto le critiche rivolte al suo operato.

Giorgia Meloni sceglie l’Aula per provare a chiudere insieme tre partite: assorbire il colpo politico del referendum sulla giustizia, respingere le voci di crisi di governo e riportare il confronto su un altro terreno, quello dei risultati rivendicati dall’esecutivo. Ma nel lungo intervento alla Camera c’è anche un passaggio che cambia tono e diventa quasi personale: la premier replica duramente alle accuse di contiguità con la criminalità organizzata, definendole una «palata di fango infilata nel ventilatore» e rivendicando di rispondere «con il sorriso e con i fatti». Il messaggio di fondo è netto: il governo non è in ritirata, non pensa a rimpasti, non valuta dimissioni e intende arrivare fino alla fine della legislatura. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni blinda il governo e rilancia: «Non scapperemo». Sulle accuse di mafia: «Fango, rispondo con i fatti» "Mafia a Milano, su Meloni e governo solo macchina del fango"«Le insinuazioni sollevate da alcune aree della sinistra, rappresentano un maldestro tentativo di alterare la realtà storica e politica di un... Giorgia Meloni respinge accuse di legami con la criminalità: “Fango e politica, non giornalismo”Il premier Giorgia Meloni è intervenuta oggi con una dura dichiarazione dopo la pubblicazione di un articolo della cosiddetta “redazione unica”,... Temi più discussi: Meloni blinda il governo, poi la missione a sorpresa nel Golfo; Meloni blinda Piantedosi dagli assalti di Salvini; Lui si blinda al Viminale. Ma il caso Piantedosi è una mina vagante per Meloni; Meloni al Tg1 blinda Piantedosi: Il governo va avanti non abbiamo tempo da perdere. Meloni attacca le opposizioni: «Vi sfido» e blinda il governoLa premier alla Camera per le informazioni sull’ultimo anno di legislatura. «Nessun rimpasto nè elezioni anticipate», poi rivendica tutto quanto è stato fatto e sfida Conte e Schlein a offrire l’alter ... editorialedomani.it Meloni blinda il governo, poi la missione a sorpresa nel GolfoUn doppio blitz, prima con la nomina di Gianmarco Mazzi come nuovo ministro del Turismo, poi con la missione nel Golfo, dopo avere approvato la proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio. ansa.it Roma, l'informativa di Giorgia Meloni in Parlamento. La premier blinda il Governo: "Niente dimissioni o rimpasti". Sull'estero: "Iran a un passo dal punto di non ritorno". No alla subalternità a Trump: "Chiara sui dazi quando non sono d'accordo". x.com Massimo Erbetti Piantedosi "scandaletto” montato ad arte. Meloni “blinda” Piantedosi: “Il governo va avanti non abbiamo tempo da perdere” come per dire: “mica vorremo perdere tempo con ste stupidaggini Il momento è grave e noi abbiamo altro a cui pensa - facebook.com facebook