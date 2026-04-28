Dopo aver aperto un profilo su Instagram, l’attrice ha deciso di chiuderlo dopo soli tre giorni a causa di un senso di ansia improvviso. La sua esperienza è durata poco, ma ha lasciato un segno: ha spiegato che l’ansia l’ha colpita subito dopo aver iniziato a usare il social, portandola a scegliere di abbandonare la piattaforma e a sentirsi male.

È bastato pochissimo tempo per capire che non faceva per lei. Scarlett Johansson ha raccontato di aver aperto un profilo su Instagram, ma di averlo abbandonato dopo appena tre giorni non per mancanza di interesse, ma per un effetto immediato e inaspettato: l’ansia. L’attrice, tra le più famose al mondo, ha spiegato che l’esperienza sui social si è trasformata rapidamente in qualcosa di negativo, portandola a una scelta drastica ma consapevole. Secondo il suo racconto, tutto è iniziato con un meccanismo molto comune sulle piattaforme digitali: il confronto. Scorrendo i contenuti, Johansson si è ritrovata a paragonare la propria vita a quella di altre persone, anche sconosciute.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Scarlett Johansson su Instagram per 3 giorni: poi succede qualcosa che la fa sparire (e la fa stare male)

Notizie correlate

Vende torte alla cannabis su Instagram mentre fa lezione ai figli, la Polizia la vede e fa irruzioneUna madre di Liverpool vendeva torte alla cannabis in diretta Instagram mentre faceva scuola parentale ai figli.

Leggi anche: Soffri di allergie? I test molecolari svelano la proteina che ti fa stare male. “Nell’80% dei casi si può guarire”

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Gli attori di Hollywood sono sempre più divisi sull’IA generativa; Scarlett Johansson: pronta per una nuova avventura su Netflix; The Batman 2, ci sono novità su Scarlett Johansson...e il debutto di Robin?; Paper Tiger di James Gray, in concorso ufficiale al Festival di Cannes 2026.

Scarlett Johansson via dai social: «Sono come un fiore delicato, troppo fragile...»La diva degli Avengers ha rivelato il motivo per cui non ha alcuna intenzione di creare un profilo social per Instagram Scarlett Johansson ha svelato il mistero. La diva degli Avengers ha rivelato il ... leggo.it

Jurassic World 4, ecco perché Scarlett Johansson si è rifiutata di farsi Instagram per pubblicizzare il filmTra le poche star di Hollywood a non possedere un account su Instagram, l'attrice avrebbe rifiutato la richiesta della Universal Scarlett Johansson è una delle pochissime star di Hollywood a non avere ... movieplayer.it

Il diario di una tata torna in versione TV, con Scarlett Johansson dietro le quinte come produttrice esecutiva. Una storia cult pronta a trovare nuova vita sul piccolo schermo. Leggi tutto nella nostra news facebook