Vende torte alla cannabis su Instagram mentre fa lezione ai figli la Polizia la vede e fa irruzione

Una madre di Liverpool stava vendendo torte alla cannabis attraverso Instagram mentre seguiva lezioni con i figli a casa. La Polizia ha notato le attività e ha fatto irruzione nell'abitazione. La donna è stata sorpresa mentre gestiva le vendite online e insegnava ai figli contemporaneamente. Le autorità hanno sequestrato le torte e avviato accertamenti sulla vicenda.

Una madre di Liverpool vendeva torte alla cannabis in diretta Instagram mentre faceva scuola parentale ai figli. La polizia ha sequestrato la droga e l'ha denunciata, ma è riuscita a evitare il carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Genova, la polizia fa irruzione in una casa grazie ai vicini e trova un cinquantenne che picchia la compagnaQuando gli agenti sono entrati nell’appartamento, sulle alture di Voltri a Genova, grazie a un congiunto che senza farsi vedere ha aperto la porta di... Vede la polizia e cerca di nascondere "coca" e cannabis su un muretto: pusher 19enne arrestatoAlla vista della polizia di Stato ha cercato di nascondere la droga, ma gli è andata male: così un ragazzo di 19 anni è stato arrestato. Contenuti utili per approfondire Vende torte Cosa succede ora a chi vende e coltiva cannabis lightÈ entrato in vigore il decreto-legge sulla sicurezza approvato dal governo che, tra molte altre cose, ha reso illegale l’intero settore della cosiddetta cannabis light, dalla coltivazione alla vendita ... ilpost.it Vende cannabis light per disobbedienza civile: Blengino, segretario dei Radicali, si fa arrestareSi è autodenunciato per aver aperto un negozio di cannabis light nella sede del partito. Ora il segretario dei Radicali Italiani, il cuneese Filippo Blengino è stato arrestato a Roma: lo annunciano i ... torino.repubblica.it