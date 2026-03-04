Playoff Challenge Cbf Balducci parte la prevendita per la gara di sabato

La prevendita dei biglietti per la match di sabato alle 18 tra CBF Balducci e Il Bisonte Firenze è partita. La squadra di casa si prepara ad affrontare la partita dopo aver perso nel primo turno dei Playoff Challenge della Serie A1 Tigotà. L'incontro si svolgerà nello stadio locale e i tifosi possono acquistare i loro biglietti in prevendita.

Sabato la CBF Balducci riceverà alle 18 la visita de Il Bisonte Firenze, battuto nel match d'esordio dei Playoff Challenge della Serie A1 Tigotà. È la prima di tre gare al palas maceratese per la qualificazione alla coppa europea. Tutti gli abbonati potranno entrare con un euro avendo anche la possibilità di confermare il posto occupato durante la regular season. Basterà recarsi al botteghino del palas e mostrare l'abbonamento alla regular season per ricevere un biglietto valido per lo stesso posto al costo di un euro. Domani (17-19) e sabato dalle 16 in poi saranno aperti i botteghini. È possibile anche acquistare i biglietti in prevendita sul sito Vivaticket collegandosi al link hrvolley.