Scandicci uomo investito dalla tramvia resta incastrato sotto un vagone

Un uomo investito da una tramvia a Scandicci è rimasto incastrato sotto uno dei vagoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario, che hanno lavorato per liberarlo. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, né sono stati resi noti dettagli sulle condizioni dell’uomo. La circolazione della tramvia è stata temporaneamente interrotta durante le operazioni di soccorso.

Firenze, 28 aprile 2026 – Un uomo, investito dalla tramvia, è rimasto incastrato sotto un vagone ed è stato liberato dai vigili del fuoco e dal personale sanitario. E’ successo intorno a mezzanotte e mezzo nel comune di Scandicci in via Fabrizio De Andrè, sul tracciato ferroviario della tramvia linea 1 in prossimità della fermata De Andrè, I vigili del fuoco, dopo la disalimentazione della tensione della linea elettrica, hanno operato con il personale sanitario per estrarre l'uomo rimasto sotto il vagone. Notizia in aggiornamento .🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scandicci, uomo investito dalla tramvia resta incastrato sotto un vagone Notizie correlate Leggi anche: Uomo investito da un tram a Torino, salvato dopo essere rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo Leggi anche: Ancona, ubriaco dorme sotto i tavolini e resta incastrato: scatta l?sos per liberarlo Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Scandicci, uomo investito dalla tramvia resta incastrato sotto un vagone; Incidente a Campi Bisenzio, auto si ribalta. Scandicci, uomo investito dalla tramvia resta incastrato sotto un vagoneE’ successo in via Fabrizio De Andrè, sul tracciato ferroviario della linea 1. I vigili del fuoco e il personale sanitario lo hanno estratto ... lanazione.it