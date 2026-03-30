Ancona ubriaco dorme sotto i tavolini e resta incastrato | scatta l?sos per liberarlo

Nella notte tra sabato e domenica, gli operatori della Croce Gialla sono intervenuti ad Ancona per soccorrere due persone che avevano consumato troppo alcol. Una delle persone si trovava sotto i tavolini di un locale, dove si era addormentata e rimasta incastrata. L’intervento ha richiesto l’intervento di soccorritori per liberarla e prestarle assistenza.

ANCONA - L’alcol fa brutti scherzi, soprattutto se ingerito in grossa quantità. Ne sanno qualcosa gli operatori della Croce Gialla che sabato notte hanno soccorso due persone. Il primo intervento è scattato in piazza Rosselli, angolo via Flaminia, dove un pakistano di 50 anni non ha trovato di meglio che mettersi a dormire tra due auto parcheggiate. Ad allertare i soccorsi alcuni amici che fino ad una decina di minuti prima erano in sua compagnia. Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Gialla, che ha poi trasportato l’uomo al pronto soccorso di Torrette. Trasporto effettuato con un codice di media gravità con il pakistano che è arrivato al nosocomio privo di sensi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ancona, ubriaco dorme sotto i tavolini e resta incastrato: scatta l?sos per liberarlo Articoli correlati Uomo resta incastrato sotto un trattore dopo il tamponamento: in codice rossoIntervento dei vigili del fuoco sulla strada provinciale 172, in agro di Surano: estratto un uomo rimasto bloccato sotto la ruota di un mezzo... La sua Tesla scorrazza per le vie della città, lui dorme al volante ubriaco e sotto effetto di marijuana: la scena che si trova davanti la polizia non lascia spazio a dubbiLa sua Tesla procedeva da sola in modalità assistita mentre lui dormiva, ubriaco e sotto l’effetto di marijuana.