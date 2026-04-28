Scandicci | investito dalla tramvia incastrato sotto i vagoni

Nella notte tra il 27 e il 28 aprile 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti in un comune toscano a seguito di un incidente con la tramvia. Un uomo è stato investito e rimasto incastrato sotto i vagoni. Sul posto sono giunti i soccorritori che hanno estratto la persona e prestato assistenza medica prima del trasferimento in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifica.

Sul posto è stata inviata una squadra, il polisoccorso e l’autogru. I vigili del fuoco, dopo la disalimentazione della tensione della linea elettrica, hanno operato con il personale sanitario per estrarre l’uomo da sotto il vagone. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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