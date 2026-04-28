Scandicci dramma sulla tramvia | uomo incastrato sotto il vagone

Lunedì notte a Scandicci, un uomo è rimasto intrappolato sotto un vagone della tramvia linea 1. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato un’autogru per estrarlo. Il ferito è stato soccorso in codice rosso e trasportato in ospedale. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente.

? Cosa sapere Un uomo è finito sotto il vagone della tramvia linea 1 a Scandicci lunedì notte.. I Vigili del Fuoco hanno usato un'autogru per liberare il ferito in codice rosso.. Un uomo è finito sotto il primo vagone della linea 1 della tramvia a Scandicci, presso la fermata De André, subito dopo la mezzanotte di lunedì. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale con un codice rosso dopo un violento incidente avvenuto nelle ore notturne. I soccorsi tra i binari e l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di salvataggio si sono concentrate nella zona della fermata De André, dove le squadre dei Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare un’autogru per gestire la situazione critica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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