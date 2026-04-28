La Procura di Milano ha aperto un’indagine nei confronti di due ufficiali di gara, coinvolgendo cinque partite. Le indagini riguardano presunti contatti e influenze proibite che avrebbero avuto un ruolo nelle decisioni relative a questi incontri. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle persone coinvolte o sui contenuti delle intercettazioni. La procura sta analizzando le prove raccolte per chiarire eventuali responsabilità.

? Cosa sapere La Procura di Milano indaga Rocchi e Gervasoni per presunte influenze su cinque partite.. Le indagini su Inter-Roma e Udinese-Parma esaminano contatti proibiti tra arbitri e club.. La Procura di Milano indaga su un presunto coordinamento ilgero tra arbitri e dirigenti che coinvolge cinque figure chiave, tra cui il designatore Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Gervasoni, in merito a episodi occorsi nella stagione 2024-25. Il cuore delle verifiche riguarda la gestione dei controlli video durante le partite di Serie A. Un testimone ha riferito all’ufficio del magistrato Maurizio Ascione che, durante l’incontro tra Inter e Roma del 27 aprile 2025, una voce esterna alla cabina avrebbe intimato al VAR Marco Di Bello di occuparsi dei fatti propri proprio mentre si valutava un possibile fallo di Evan Ndicka su Yann Bisseck.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandalo VAR: indagine a Milano su influenze e contatti proibiti

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