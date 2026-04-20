Dubbi su gol e rigore contro la Juve Doppio scandalo Var

Nella 33esima giornata di Serie A sono stati registrati diversi episodi arbitrali che hanno suscitato dubbi, tra cui un gol convalidato a un giocatore e un rigore assegnato alla Juventus, oltre a un episodio annullato a un altro calciatore. La moviola ha analizzato alcune delle azioni chiave, e il posticipo tra Lecce e Fiorentina si avvicina senza ancora una decisione definitiva su queste situazioni.