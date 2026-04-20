Dubbi su gol e rigore contro la Juve Doppio scandalo Var

Da calciomercato.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 33esima giornata di Serie A sono stati registrati diversi episodi arbitrali che hanno suscitato dubbi, tra cui un gol convalidato a un giocatore e un rigore assegnato alla Juventus, oltre a un episodio annullato a un altro calciatore. La moviola ha analizzato alcune delle azioni chiave, e il posticipo tra Lecce e Fiorentina si avvicina senza ancora una decisione definitiva su queste situazioni.

Dalla rete convalidata a David a quella annullata a Baschirotto: la moviola della Serie A In attesa del monday night tra Lecce e Fiorentina, ci sono già stati tanti episodi arbitrali dubbi nella 33esima giornata di Serie A, a cominciare dal posticipo tra Juventus e Bologna. Sul gol di David, c’è posizione geografica di fuorigioco di Kelly che però non impatta sull’azione e quindi non è punibile. Lo stesso bomber canadese, all’inizio della stessa azione, spinge Miranda. Dubbi anche sul contatto tra Kalulu e Rowe dopo che quest’ultimo colpisce il palo: sembra esserci sgambetto del difensore bianconero. Errori del Var in Serie A (foto Ansa) – Calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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