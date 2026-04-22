Le autorità correttive del New South Wales hanno aperto un'indagine ufficiale sull'accesso di un giornalista a una coppia detenuta condannata per abusi sulla figlia. Si stanno analizzando i dettagli delle interviste telefoniche effettuate, che hanno sollevato sospetti riguardo a possibili contatti vietati con i detenuti. La procedura mira a chiarire come siano stati superati i controlli e a verificare eventuali violazioni delle norme penitenziarie.

Le autorità correttive del New South Wales hanno avviato un’indagine ufficiale per capire come un giornalista sia riuscito a ottenere interviste telefoniche da una coppia detenuta, i quali erano stati condannati per aver abusato della propria figlia. Il caso riguarda Richard Guilliatt, che ha utilizzato i colloqui registrati con William Gilfillan e Karen Gilfillan per produrre un podcast dal contenuto controverso. La questione si è infiammata dopo che le restrizioni legali sul caso sono state rimosse il mese scorso, permettendo alla vittima di manifestare il proprio dolore. Secondo quanto emerso, la produzione del podcast ha causato gravi danni alla salute mentale della giovane donna colpita dai crimini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Podcast controverso: indagine su contatti vietati con i detenuti

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