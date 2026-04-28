Scandalo arbitri | indagati designatore e addetti VAR per frode

La procura di Milano ha aperto un'indagine su alcuni ufficiali arbitrali e addetti alla sala VAR, sospettati di aver manipolato le partite sportive. In particolare, sono coinvolti il designatore degli arbitri e altri funzionari legati alla tecnologia utilizzata durante le gare. L'inchiesta si concentra sulla ricostruzione di un possibile sistema di frode sportiva, con l'obiettivo di chiarire eventuali irregolarità nel funzionamento degli arbitri e delle tecnologie di supporto.

? Cosa sapere Procura di Milano indaga Rocchi, Gervasoni, Paterna e addetti VAR per frode sportiva.. L'inchiesta mira a ricostruire il sistema di manipolazione tra vertici arbitrali e sala tecnologica.. Cinque figure chiave del sistema arbitrale sono attualmente indagate dalla Procura di Milano per un presunto meccanismo di frode sportiva che sta colpendo il calcio. L’inchiesta milanese ha portato alla luce un intreccio di responsabilità che coinvolge figure di vertice e addetti tecnici. Tra i nomi già noti, figurano il designatore Rocchi e il supervisore Gervasoni, entrambi attualmente in stato di autosospensione. A questi si aggiunge la posizione dell’assistente Paterna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo arbitri: indagati designatore e addetti VAR per frode Notizie correlate Scandalo VAR: il designatore indagato per frode sportiva? Cosa sapere La Procura di Milano indaga Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva dopo l'episodio di Lissone. Scandalo Arbitri: Rocchi e Gervasoni indagati per frodeIl sistema arbitrale italiano finisce sotto la lente d’ingrandimento della magistratura ordinaria. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Bufera arbitri: pressioni sul Var, designazioni pro-Inter e indagati. Che cosa sappiamo; Rocchi indagato L'accusa dei pm: Il designatore scelse arbitri graditi all'Inter. Lui si autosospende. Scandalo arbitri, Rocchi si difende. Le frodi denunciate dall’ex guardalinee RoccaE’ destinato ad allargarsi il quadro dell’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale, che ha scatenato l’ennesima bufera sul calcio. Con un esposto e una testimonianza lo scorso luglio, i ... secondopianonews.it Inchiesta arbitri, il caso Rocchi scuote la Serie A: indagati anche Gervasoni e PaternaInchiesta shock nel calcio italiano: il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva. Tutti gli aggiornamenti sul caso VAR. Il lunedì sportivo italiano si apre, in maniera pressoché inevita ... abruzzo.cityrumors.it Scandalo arbitri, tutte le partite sotto accusa: l'Inter e la designazione poco gradita, Rocchi e il patto di San Siro, chi sono i 5 indagati. Il calcio trema - facebook.com facebook Pressioni sul Var e arbitri graditi all’Inter: perché è scoppiato un nuovo scandalo-arbitri x.com