Le autorità giudiziarie italiane stanno indagando su due figure del settore arbitrale coinvolte in un caso di frode. Le indagini riguardano le attività di un ex presidente dell'associazione arbitrale e di un ex arbitro internazionale, che sono stati iscritti nel registro degli indagati. La vicenda riguarda presunte irregolarità nel sistema di assegnazione delle partite e nella gestione delle operazioni legate agli incontri sportivi.

Il sistema arbitrale italiano finisce sotto la lente d’ingrandimento della magistratura ordinaria. La Procura di Milano ha ufficialmente aperto un fascicolo per frode sportiva, iscrivendo nel registro degli indagati il designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi, e il supervisore VAR, Andrea Gervasoni. L’inchiesta, coordinata dal pm Maurizio Ascione, trae origine da un esposto presentato nel maggio 2025 dall’assistente arbitrale Domenico Rocca, il quale ha denunciato presunte violazioni dei principi di trasparenza e lealtà nelle valutazioni e nelle designazioni dei direttori di gara. Giovedì prossimo è previsto il primo faccia a faccia tra gli indagati e gli inquirenti.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Scandalo Arbitri: Rocchi e Gervasoni indagati per frode

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