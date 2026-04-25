Scandalo VAR | il designatore indagato per frode sportiva

La Procura di Milano ha avviato un'indagine nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, per sospetta frode sportiva. L'inchiesta nasce dall'episodio verificatosi a Lissone, che ha coinvolto il sistema VAR durante una partita. La procura sta esaminando eventuali irregolarità e comportamenti illeciti legati alla gestione dell'uso della tecnologia arbitrale nel match.

? Cosa sapere La Procura di Milano indaga Gianluca Rocchi per concorso in frode sportiva dopo l'episodio di Lissone.. L'inchiesta esamina possibili interferenze del designatore sulle decisioni del VAR durante Udinese-Parma del 1 marzo.. La Procura di Milano ha iscritto Gianluca Rocchi nel registro degli indagati con l’accusa di concorso in frode sportiva, aprendo un caso che scuote le fondamenta del sistema arbitrale tra Serie A e Serie B. L’inchiesta mira a ricostruire possibili interferenze esterne su decisioni prese sul campo, concentrandosi sulla gestione dei protocolli tecnologici. Al centro della scena emerge il ruolo del designatore degli arbitri, la cui posizione è ora sotto la lente degli inquirenti milanesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo VAR: il designatore indagato per frode sportiva Notizie correlate Scandalo nel calcio: designatore Rocchi indagato per frode sportiva? Cosa sapere Gianluca Rocchi riceve avviso di garanzia per concorso in frode sportiva a Milano. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaIl mondo del calcio italiano trema nuovamente davanti allo spettro di una nuova Calciopoli mentre il designatore degli arbitri di serie A e B... Panoramica sull’argomento Calcio nella bufera, avviso di garanzia per il designatore degli arbitri: è indagato per concorso in frode sportiva – Cosa sappiamoDal flop Mondiali allo scandalo escort: ora la Procura di Milano indaga su presunte pressioni su Var e Avar avvenute durante le ultime due stagioni di campionato ... lanuovasardegna.it Concorso in frode sportiva: indagato il designatore RocchiNel mirino della Procura di Milano presunte pressioni su Var e Avar avvenute durante le ultime due stagioni. Il designatore si dichiara estraneo ... panorama.it